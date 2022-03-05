نجم ولفرهامبتون يُوجه رسالة مُباشرة لبلماضي !

وجه اللاعب الفرانكو-جزائري لفريق ولفرهامبتون الانجليزي، ريان آيت نوري، رسالة مُباشرة للناخب الوطني، جمال بلماضي.

الظهير الأيسر قال في حوار مع سكاي سبورت حول احتمال مُشاركته في مونديال قطر:”كانت هذه أحلام منذ أن كنت طفلاً”.

كما أضاف:”يجب أن أواصل العمل الجاد للعب في أفضل المسابقات. لقد كان حلما، لكنه الآن هدف”.

“الكل يريد أن يلعب كأس العالم، وأنا حقًا في وضع جيد على الساحة الدولية”.

وختم:”إذا أُتيحت لي الفرصة للعب هناك لبلد أو آخر، فرنسا أو الجزائر، فسيكون ذلك شرفًا كبيرًا. إنهم منتخبات ضخمة وأنا فخور حقًا بجذوري الفرنسية والجزائرية”.