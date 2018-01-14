نجم ويلز السابق: “محرز يستحق 80 مليون أورو” !

قدم رياض محرز أداء راق ضد نادي تشيلسي عشية أمس السبت، حيث صال وجال فوق أرضية الميدان وتلاعب بمدافعي البلوز وأكد أنه لاعب من طينة الكبار.

وكان نجم منتخب ويلز “روبي سافاج” قد تحدث لقناة الـ “BBC” البريطانية وأكد أن الجزائري يستحق 80 مليون أورو.

وقال” سافاج”: “إذا كان المدافع فان ديك انتقل إلى ليفربول مقابل 80 مليون أورو لماذا محرز لا؟”

وأضاف: “رياض توّج بلقب البطولة منذ موسمين، وبلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، لهذا يستحق هو الآخر 80 مليون أورو”.

وتابع: “أصعب شيء هو تسجيل الأهداف وصنع الفرص في المباريات وهذا ما يقوم به الجزائري”.