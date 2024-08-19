نجم يحتفل بعيد ميلاده الـ81 بالقفز من إرتفاع شاهق!

أقدم النجم الأمريكي روبرت دي نيرو، على القفز من إرتفاع عالي، إحتفالا بعيد ميلاده الـ81.

وشاركت درينا دي نيرو، الإبنة الكبرى للنجم، مقطع فيديو لوالدها وهو يقفز من يخت، على صفحتها بأنستغرام. وكتبت: “عيد ميلاد سعيد أبي.. أحبك بكل ما أوتيت من قوة إلى الأبد”.

ويظهر بطل فيلم “Good fellas” وهو يقفز من ارتفاع عال نحو المحيط، حيث يمكن سماع صوت صراخ إبنته وهي تقول: “إنه مجنون. هل أنت بخير؟”. ثم سألت أحد الأشخاص القريبين عن ارتفاع المكان الذي قفز منه، ليجيبها: “36 قدما”.

وقالت درينا في الفيديو، “إنه مجنون.. يا إلهي. يا إلهي”. ليظهر والدها بعد لحظات على السطح في الماء قائلا: “أنا بخير”.

https://www.instagram.com/p/C-x9DfaPRUJ