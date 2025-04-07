نجم الأهلي السعودي سابقاً يوجه سهام الانتقاد لـ محرز !

انتقد اللاعب الدولي السعودي السابق، حسين عبد الغني، المستوى الذي قدمه الدولي الجزائري، رياض محرز، في مباراة فريقه الأهلي أمام غريمه الاتحاد التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) في الجولة الماضية من دوري روشن.

ووجّه نجم الكرة السعودية، حسين عبد الغني، الذي سبق له حمل قميص الأهلي، سهام الانتقاد لمسؤولي النادي، بما فيهم المدرب ماتياس يايسله، الذي أشار إلى أنه يتعامل مع رياض محرز بعاطفة كبيرة.

وقال حسين عبد الغني، في تصريح لقناة “الرياضية” السعودية، اليوم الاثنين، عن تعامل المدرب الألماني مع محرز: “ماتياس يايسله ارتكب أخطأ كبيراً بتبديل فراس البريكان. فراس يقوم بأدوار دفاعية مميزة، وأنت متقدم في النتيجة، كان من المفترض إخراج رياض محرز”.

واستدرك عبد الغني قائلاً: “الجميع في الأهلي يتحملون مسؤولية الأداء أمام الاتحاد، بما فيهم المدرب واللاعبون”.

وتعرض حسين عبد الغني، لانتقادات الجماهير السعودية. بعد ساعات فقط من تصريحاته في حق رياض محرز. وكتب العديد منهم عبر منصة “إكس” مؤكدين أن اللاعب السابق للأهلي يريد “ركوب الموجة عبر انتقاد محرز من أجل العودة إلى تسيير النادي”.

واختير قائد الخُضر أفضل لاعب من جانب فريقه خلال مباراة الاتحاد، إذ حصل على تنقيط (8.0 من 10) من قبل موقع “سوفاسكور” المتخصص في الإحصاءات الرياضية.