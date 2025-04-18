نجم مقرة يواصل صحوته وخنشلة تفشل في تجاوز بارادو

واصل نادي نجم مقرة، نتائجه الإيجابية في البطولة الوطنية، بعدما تمكن اليوم الجمعة، من تحقيق فوزه الثاني على التوالي في الرابطة المحترفة.

وحقق نجم مقرة الفوز في المواجهة السابقة أمام اتحاد خنشلة، بثنائية نظيفة. قبل أن يؤكد صحوته بتفوقه على شبيبة الساورة في إطار مواجهة الجولة الـ23.

ليرفع النادي الأزرق رصيده إلى النقطة الـ23 في المركز الـ13 ضمن الترتيب العام للرابطة المحترفة. فيما تجمد رصيد “نسور الجنوب” عند النقطة الـ28 في المركز الـ9.

من جهة أخرى، فشل اتحاد خنشلة في تحقيق الفوز أمام أتلتيك بارادو، وتدارك الخسارة في المواجهة السابقة أمام نجم مقرة. بعدما اكتفى بالتعادل أمام أتلتيك بارادو، بهدفين لمثلهما.

ليحتل بذلك “السيسكاوة” المركز الـ11 مؤقتاً برصيد 25 نقطة، في انتظار استكمال باقي مواجهات الجولة.