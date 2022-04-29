نجم gungam style يعود بأغنية جديدة مع BTS

عاد النجم العالمي Psy صاحب أغنية gungam style إلى جمهوره من جديد، بالتعاون مع Suga نجم فرقة BTS. بعد أن طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “That That”.

وطرح الثنائي فيديو كليب أغنية “That That” خلال الساعات الماضية، وسط إشادات كبيرة من قبل جمهور كل منهما.

أغنية “That That” تشهد عودة ساي مجددًا لتقديم أغان جديدة، والعمل من إنتاج وكتابة شوقا نجم BTS. وحرص الثنائي على الترويج لتعاونهما الفني من قبل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدرت أسمائهما الترند في بعض الدول، وظهر نجم BTS وصاحب أغنية “جانجام ستايل” الشهيرة. وهما يرتديان ملابس رعاة البقر ويرقصان بنشاط على أنغام الأغنية الجديدة.

وتعتبر أغنية “That That” هي واحدة من 12 أغنية أخرى تم طرحها في ألبوم ساي الجديد “Psy 9th”. والذي طرح خلال الساعات الماضية أيضًا، وتضمن أغان بعنوان “Happier” و”Forever” و”Everyday”. وتعاون خلالها ساي مع عدد كبير من النجوم كذلك.

الجدير بالذكر أن ساي يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة مع شوقا، وفي الإطار نفسه يحتفل بوصول أغنية “جانجام ستايل”. لحوالي 4.4 مليار مشاهدة على اليوتيوب. وذلك بعد مرور 10 سنوات تقريبًا من طرح كليب الأغنية الشهيرة، التي طرحت تحديدًا عام 2012 وأثارت ضجة على مستوى العالم.

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