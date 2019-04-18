نجومية “عطّال” تصنع الحدث في فرنسا

يواصل الدولي الجزائري، “يوسف عطّال”، صناعة الحدث في الأوساط الفرنسية، بعدما تحول لنجم حقيقي، خلال فترة لم تتجاوز الموسم الواحد.

ووضع الحساب الرسمي لـ”نيس” على “تويتر”، صورة لطفلة صغيرة وهي ترتدي قميص الظهير الأيمن المُتميز، في مركز تدريبات لنادي الجنوب.

وغرّد الحساب الرسمي لـ”العقبان” قائلا :”الكثير من الأقمصة تحمل إسم يوسف عطّال”.

وبرز صاحب الإنطلاقات السريعة، في آخر جلسة “أوتوغرافات”، بحصوله على إهتمام كبير من الأنصار، نظرا لمُستوياته المميزة.

ويعيش إبن “واضية” أوقاتا رائعة منذ وصوله لـ”ليغزاغون”، الصيف الماضي، مُتمكنا من رفع أسهمه ولفت أنظار كبار أوروبا بسرعة البرق.