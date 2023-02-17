نجوم الأغنية الشبابية يحيون حفلا ضخما بالقاعة البيضاوية

سيحيي نجوم الأغنية الشبابية، جليل باليرمو ، وموح ميلانو وMC ARTISAN وDJ مولاي، حفلا فنيا ضخما يوم 24 فيفري الجاري بالقاعة البيضاوية.

وحسب شركة EMPATHE PROD، فإن هؤلاء النجوم سيجتمعون مع بعض لإضافة المزيد من التشويق والمتعة. كما سيقدمون أبرز أغانيهم والتي عرفت رواجا كبيرا في الأوساط الشبابية.

وسيؤدي كل من الفنان موح ميلانو أغنيته الشهيرة “يالخاينة” رفقة القدير “بوليفان”.

كما سيجتمع جليل باليرمو برمز الأغنية الشعبية بعزيز لأداء الديو “يولي لامان”.

ومن المنتظر أن يجتمع MC ARTISANT بالبندقية ديدين كانون 16.

كما سيعرف الحفل مشاركة كل من سميرة لوراناز وبيلو بقيادة DJ مولاي واللذان سيقدمان أبرز أغانيهما.

ومفاجأة الحفل فستكون من نصيب فاروق بوجملين المعروف بريفكا، والذي سيكون منشطا للحفل.

هذا وسيكون إفتتاح الحفل على الساعة الخامسة مساءً. أما بالنسبة للتذاكر فهي متوفرة على مستوى القاعة البيضاوية وفندق suisse بالجزائر العاصمة.