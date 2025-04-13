نجوم الأهلي المصري يزورون قندوسي

حرص عدد من لاعبي الأهلي المصري على زيارة الدولي الجزائري أحمد قندوسي المتواجد بمستشفى الصفا، بمصر، للإطمئنان عليه بعد تعرضه إلى إصابة خطيرة،أمس، في مباراة فريقه سيراميك كليوباترا .

ونشر عدد من اللاعبين صورتهم رفقة أحمد قندوسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” و “انستغرام”، لدى زيارتهم له، أبرزهم مروان عطية وإمام عاشور و حسين الشحات الذي سبق لهم اللعب بجانبه في نادي الأهلي.

و لقي قندوسي دعما معنويا كبيرا جدا، في مصر، ما يؤكد العلاقة القوية بين البلدين “الجزائر ومصر” بعد حادثة أمس.

وسبق لقندوسي أن زاره عدد من المسؤولين في الساحة السياسية والرياضية في مصر، على رآسهم سفير الجزائر بمصر محمد سفيان براح.

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