نجوم البريميرليغ يلتحقون بالأندية السعودية
كشف الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبورتس، والمتخصص في أخبار إنتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، عن هجرة نجوم الدوري الإنجليزي نحو البطولة السعودية.
وغرد فابريزيو رومانو، اليوم الأربعاء، عبر تويتر، أخبار حصرية، أعلن فيها إتفاق رسمي بين لاعب نادي تشلسي الإنجليزي حكيم زياش، مع نادي النصر السعودي.
وأوضح المصدر، أن إدارة النصر وافقت على الشروط الشخصية للاعب حكيم زياش، وسيوقع على عقد لغاية صيف 2026، في إنتظار تحضير العقد.
كما أضاف فابريزيو رومانو، أن نادي الأهلي السعودي، حصل على الموافقة الشفهية من الحارس الدولي السنغالي ونادي تشلسي الإنجليزي إدوارد ميندي.
والذي سيوقع مع النادي السعودي عقد مدته ثلاث سنوات، بعد الموافقة على جميع بنود العقد بين الطرفين.
في ذات السياق، أعلن فابريزيو رومانو، عن موافقة المدافع الدولي السنغالي ونادي تشلسي، خاليدو كوليبالي، للإنتقال لنادي الهلال السعودي.
وبهذا سيرافق كوليبالي، نجم الولفز روبن نيفيز، في الهلال السعودي، وسيتم الإعلان عن الصفقة في الأيام القليلة القادمة.
Understand Al Nassr have reached full verbal agreement with Hakim Ziyech to join the club. Personal terms agreed. 🚨🟡🔵🇸🇦
Ziyech will sign until June 2026, if all goes to plan.
Agreement reached also with Chelsea, waiting to prepare, check then sign contracts.
Here we go! 🇲🇦 pic.twitter.com/wywVV8cocB
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2023
Understand Chelsea have reached full verbal agreement with Saudi’s Al Ahli to sell Edouard Mendy. 🚨⚪️🟢🇸🇦 #CFC
Mendy agreed personal terms with Al Ahli on three year deal, as revealed last week.
Contracts to be checked, then signed if all goes to plan.
Here we go 🇸🇳 pic.twitter.com/8OsjHSTJRz
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2023
Understand Al Hilal are now closing in on Kalidou Koulibaly deal, here we go! 🚨🔵🇸🇦 #CFC #AlHilal
Verbal agreement reached with Chelsea.
Personal terms also agreed on a three year contract — he’ll join Rúben Neves.
Contracts now being checked… and then signed.
Here we go 🇸🇳 pic.twitter.com/2616cqGMlU
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2023