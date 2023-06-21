نجوم البريميرليغ يلتحقون بالأندية السعودية

كشف الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبورتس، والمتخصص في أخبار إنتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، عن هجرة نجوم الدوري الإنجليزي نحو البطولة السعودية.

وغرد فابريزيو رومانو، اليوم الأربعاء، عبر تويتر، أخبار حصرية، أعلن فيها إتفاق رسمي بين لاعب نادي تشلسي الإنجليزي حكيم زياش، مع نادي النصر السعودي.

وأوضح المصدر، أن إدارة النصر وافقت على الشروط الشخصية للاعب حكيم زياش، وسيوقع على عقد لغاية صيف 2026، في إنتظار تحضير العقد.

كما أضاف فابريزيو رومانو، أن نادي الأهلي السعودي، حصل على الموافقة الشفهية من الحارس الدولي السنغالي ونادي تشلسي الإنجليزي إدوارد ميندي.

والذي سيوقع مع النادي السعودي عقد مدته ثلاث سنوات، بعد الموافقة على جميع بنود العقد بين الطرفين.

في ذات السياق، أعلن فابريزيو رومانو، عن موافقة المدافع الدولي السنغالي ونادي تشلسي، خاليدو كوليبالي، للإنتقال لنادي الهلال السعودي.

وبهذا سيرافق كوليبالي، نجم الولفز روبن نيفيز، في الهلال السعودي، وسيتم الإعلان عن الصفقة في الأيام القليلة القادمة.