نجوم الجزائر في قطر لدعم الخضر في نهائي كأس العرب

تنقل عدد كبير من نجوم الفن بالجزائر إلى قطر لمساندة المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم في نهائي كأس العرب والذي سيجري أمسية اليوم السبت.

وعلى غرار الممثلين سهيلة معلم ومروان قروابي واللذان تواجدا بالملاعب لمساندة الخضر منذ مبارياته الأولى، التحق العديد من النجوم على غرار نجم الراي كادير الجابوني.

وكشف كادير الجابوني عن مفاجأة لجمهوره اليوم السبت، بالتزامن مع نهاي كأس العرب.

ويصنع الفنانون الجزائريون رفقة أنصار الخضر الحاضرون في الملاعب القطرية، أجواء مميزة لمساندة الخضر.

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بلايلي وبدران يلهبان النهائي بـ “تغريدة” قبل إنطلاقه بساعات

قام مدافع المنتخب الوطني عبد القادر بدران بتغريدة عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” اليوم قبل ساعات من النهائي. كما تمنى بدران الإطاحة بمنتخب تونس والفوز بنهائي كأس العرب اليوم. وتمنى مدافع الترجي التونسي فوز زميله في المنتخب يوسف بلايلي بجائزة أفضل لاعب في كأس العرب فيفا قطر 2021. وجاء في تدوينة مدافع المنتخب المحلّي التي صاحبتها صورة بلايلي مع لاعبي محاربي الصحراء: “يوسف إن شاء الله جائزة أفضل لاعب في الدورة”. كما تفاعل نجم المنتخب حاليا يوسف بلايلي مع كلمات زميله فأعاد نشرها على صفحته الرسمية بفيسبوك وكتب: “إن شاء الله”. ولقي التفاهم الكبير بين الثنائي إشادة و ثناء كبير من قبل الجماهير الجزائرية التي قامت بالتعليق وطالبت الثنائي بجلب كأس العرب إلى الجزائر. يذكر، أن إبن مدينة الباهية يسير بخطى ثابتة للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدورة بالنظر إلى المستويات المبهرة التي يقدّمها.

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