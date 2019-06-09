نجوم الخضر لا يُفارقون “التشكتشيكة”!

صنع نجوم المنتخب الوطني الحدث في الطائرة التي أقلتهم للعاصمة القطرية الدوحة، بلعب “التشكشيكة” طيلة أطوار الرحلة بغرض قتل الوقت.

وظهر كل من بغداد بونجاح، يوسف بلايلي ورفيق حليش إضافة ليوسف عطّال وهم مُجتمون على هذه اللعبة في أجواء مميزة.

وتشهد مجموعة “الخضر” لحد الساعة تنسيقا وعلاقة مميزة بين جميع العناصر المُستدعاة لتمثيل الراية الوطنية في نهائيات كأس إفريقيا بمصر.

ويُباشر أشبال المدرب، جمال بلماضي اليوم العمل الجدي بمركز “آسباير” بداية من اليوم الأحد، في إنتظار مواجهة “بورندي” عشية الثلاثاء.