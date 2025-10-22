نجوم “الخضر” وبيتكوفيتش خارج ترشيحات الـ”كاف” !

أقصى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” لاعبي المنتخب الوطني، رفقة الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، من جوائز الأفضل في سنة 2025.

وعلى الرغم من أن الهيئة القارية، رشّحت “الخضر” الذين تصدروا تصفيات كأسي إفريقيا والعالم. بنتائج مميزة، إلا أنها تجاهلت نجوم المنتخب والمدرب بيتكوفيتش.

وكانت الجزائر في النسخة الماضية من جوائز “الكاف” ممثلة بمهاجم “الخضر” ولاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، أمين غويري، بينما توج رياض محرز، فقط بجائزة لاعب العام لسنة 2016، منذ انطلاق أول نسخة سنة 1992.

بينما تركت الجزائر، بصمتها في جائزة مدرب السنة التي انطلقت عام 2000، في مناسبتين مختلفتين. وكانت الأولى سنة 2014، والتي توج بها خير الدين مضوي. بعد قيادته وفاق سطيف، للتتويج بدوري أبطال إفريقيا. والثانية سنة 2019 لفائدة جمال بلماضي، نظيره تتويجه رفقة “الخضر” بكأس أمم إفريقيا بمصر.

فيما فاز “الخضر” بجائزة أفضل منتخب في السنة، والتي تم اعتمادها عام 2010، في مناسبتين، الأولى سنة 2014، بعد مشواره الرائع في مونديال البرازيل. والثانية سنة التتويج بكأس إفريقيا 2019.

بينما تملك الجزائر تتويجا واحدا في جائزة أفضل لاعب ينشط داخل قارة إفريقيا، التي تم إطلاقها أول مرة سنة 2003، ويعود الفضل إلى لاعب “الخضر” يوسف بلايلي، سنة 2019.