نجوم الخضر يبدون تضامنهم مع تركيا والدول العربية
عبّر نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن تضامنهم الكبير مع ضحايا الزلزال الذي هزّ تركيا، وبعض الدول العربية.
ونشر كل من قائد الخضر، رياض محرز، أندي ديلور، سفيان فيغولي، وغيرهم تغريدات عبر “تويتر” لابداء تضامنهم مع الدول المتضررة.
كما أبدى نجوم المنتخب الوطني، تضامنهم الكبير مع مختلف عائلات الدول التي مسها هذا الزلزال، من خلال تغريدتهم لعلم كل دولة.
ومن جهتها أبدت كبار الأندية الأوروبية والعالمية هي الأخرى تضامنها مع تركيا ومحتلف الدول التي مسها هذا الزلزال.
Pensées à nos frères et sœurs en Turquie et en Syrie 🇹🇷🇸🇾
Qu’Allah fasse miséricorde aux défunts et qu’il vienne en aide à leurs proches et toutes les personnes touchées 🤲🏽
— Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) February 6, 2023
Mes pensées vont aux familles endeuillées.
Soutien à ces 2 peuples: 🇹🇷🇸🇾
— Andy Delort (@AndyDelort9) February 6, 2023
🇹🇷🙏🏼
— Riyad Mahrez (@Mahrez22) February 6, 2023
🤲🏻🇹🇷🇸🇾🇱🇧
— Sofiane Feghouli (@sffeghouli) February 6, 2023
🤲🏽 🇹🇷 🇸🇾
— Nabil Bentaleb (@nabilbentaleb42) February 6, 2023
🇸🇾🇹🇷 تعازينا الحارة لعائلات وأقارب ضحايا زلزال #سوريا و #تركيا، وبالشفاء العاجل للمصابين و الجرحى#LaLiga pic.twitter.com/A4fRkmT0xy
— LaLiga (@LaLigaArab) February 6, 2023
يود نادي #فالنسيا🦇 التعبير عن تضامنه مع الشعبين السوري والتركي بعد الزلزال الذي ضرب البلدين 🖤
— 🦇🍊🌊 نادي فالنسيا (@valenciacfArab) February 6, 2023
بحزن عميق وحسرة بالغة يتقدم نادي أتلتيكو مدريد بتعازيه الحارة لأقارب ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا 🇹🇷 وسوريا 🇸🇾 ومناطق أخرى، متمنيا، إدارة ولاعبين، تعافي المصابين.
— أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) February 6, 2023
🙏🏼🙏🏼🙏🏼 قلوبنا مع ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.
نتمنى الشفاء العاجل للمصابين .
تضامننا مع تركيا وسوريا 🙏 pic.twitter.com/sI9eJJJ66f
— نادي قاديش لكرة القدم 🇪🇸 (@Cadiz_CFArab) February 6, 2023