نجوم الخضر يبدون تضامنهم مع تركيا والدول العربية

عبّر نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن تضامنهم الكبير مع ضحايا الزلزال الذي هزّ تركيا، وبعض الدول العربية.

ونشر كل من قائد الخضر، رياض محرز، أندي ديلور، سفيان فيغولي، وغيرهم تغريدات عبر “تويتر” لابداء تضامنهم مع الدول المتضررة.

كما أبدى نجوم المنتخب الوطني، تضامنهم الكبير مع مختلف عائلات الدول التي مسها هذا الزلزال، من خلال تغريدتهم لعلم كل دولة.

ومن جهتها أبدت كبار الأندية الأوروبية والعالمية هي الأخرى تضامنها مع تركيا ومحتلف الدول التي مسها هذا الزلزال.