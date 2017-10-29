يُقدم “محترفو” البطولات الأوروبية والخليجية أداء كبير مع أنديتهم، بداية من سليماني ومحرز اللذان عرفا طريق الشباك في كأس الرابطة.

براهيمي يواصل تألقه في الدوري البرتغالي وهو الذي اختير كأفضل لاعب في الفريق الموسم الماضي.

بونجاح والشباك قصة عشق لا تنتهي، فاللاعب الجزائري سجل في ثالث مباراة على التوالي رفقة فريقه السد.

أما سوداني في مباراة مثيرة أمام بطل الموسم الماضي للدوري الكرواتي تألق بثنائية وقاد دينامو زغرب للإبتعاد في صدارة الترتيب العام.

بينما تألق هني في الدوري البلجيكي وقاد أندرخلت لتحقيق الإنتصار بتسجيله هدفا آخر في البطولة المحلية وهو الثاني له هذا الموسم.

بن طالب هو الآخر عاد بقوة في الفترة الأخيرة بعد أن بعيدا عن مستواه وبعيدا حتى عن قائمة الفريق قبل أن يعود مجددا للتشكيل الأساسي مُحرزا هدفا.

فرحات يؤكد أنه قيمة فنية كبيرة في فريقه “لوهافر” بعد أن تمكن من تسجيل هدف وقيادة فريقه لتحقيق الفوز.

وجاء تألق هؤلاء قبل إعلان الناخب الوطني عن قائمة اللاعبين المعنية لمواجهة نيجيريا يوم 10 نوفمبر المقبل.