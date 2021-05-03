نجوم الخضر يترحمون على الممثل “بلاحة بن زيان”

الرياضة
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نجوم الخضر يترحمون على الممثل “بلاحة بن زيان” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

ترحم نجوم المنتخب الوطني الجزائري على الممثل بلاحة بن زيان المعروف بالنوري الذي فارق الحياة سهرة الأحد.

يوسف بلايلي نشر صورة المرحوم على ستوري حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام وأرفقها بعبارة:”الله أكبر.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

لاعب نيم أولمبيك الفرنسي والمنتخب الوطني الجزائري سار على نفس النهج اضافة الى بغداد بونجاح الذي كتب:”الله أكبر.. الله يرحمك يا بلاحة”.

الحارس الثالث للخضر عز الدين دوخة ترحم أيضا على فقيد الساحة الفنية الجزائرية وهو مافعله أيضا الظهير الأيمن يوسف عطال.


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