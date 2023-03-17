نجوم الخضر يتعرّفون على منافسيهم في دوري المؤتمرات

تعرّف الدولي الجزائري إسلام سليماني رفقة ناديه اندرلخت البلجيكي على منافسه في الدور المقبل من منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

وسيواجه الدولي الجزائري إسلام سليماني نادي ازاد الكامار الهولندي في المنافسة الأوروبية، في حين سيواجه ثلاثي نيس الفرنسي يوسف عطال وهشام بوداوي وبلال براهيمي فريق بازل السويسري.

كما ستكون الفرصة مواتية لنجوم الخضر للتألق في سماء الكرةالأوروبية. وجرت القرعة اليوم الجمعة بمقر اليويفا في مدينة نيون بسويسرا.

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