نجوم الخضر يتوافدون تباعا تحسبا لمواجهتي الصومال وأوغندا

سجّل نجوم المنتخب الوطني، بداية توافدهم إلى أرض الوطن، لمباشرة تربصهم التحضيري الخاص بمواجهتي الصومال، وأوغندا، لحساب تصفيات كأس العالم 2026.

وكان الثنائي رامي بن سبعيني، وابراهيم مازة، أول الوافدين إلى أرض الوطن، للدخول في تربص الخضر.

كما سجل الوافد الجديد للخضر، سمير شرقي، وصوله هو الآخر صباح اليوم الإثنين، رفقة عيسى ماندي، إلى مطار هواري بومدين، للالتحاق ببقية زملائهم.

ومن المقرر أن يكتمل تعداد المنتخب الوطني في الساعات القليلة المقبلة، لمباشرة تحضيراتهم لمباراتي الصومال وأوغندا، المقررتين يومي 9، و14 أكتوبر الجاري، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.