نجوم الخضر يرحبون بعوار في المنتخب الوطني

رحب لاعبو المنتخب الوطني، بزميلهم الجديد، نجم نادي ليون الفرنسي، حسام عوار، بعد إعلان هذا الأخير التحاقه بالخضر.

ونشر عوار، عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، خبر انضمامه للخضر، وهو ما صاحبته تعليقات عديدة، من الدوليين الجزائريين.

وكان هداف الخضر، ونجم نادي اندرلخت، إسلام سليماني، أول من علق لمنشور عوار، بعبارة: “مرحبا بك أخي”.

كما تفاعل نجم آسي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، هو الآخر، معلقا بعبارة ترحيب لعوار، إلى جانب علم الجزائر.

وتهاطلت التهاني على حسام عوار، بمناسبة ترسيم انضمامه للخضر، من قبل عدة لاعبين آخرين، وشخصيات فنية عالمية، على غرار “دي جي سناك”.