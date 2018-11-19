نجوم الخضر يغيبون عن ترشيحات الـ”BBC” لأفضل لاعب إفريقي

كشفت هيئة الإذاعات البريطانية، عن قائمة اللاعبين الأفارقة، المرشحين لجائزة “BBC”، لأفضل لاعب إفريقي لسنة 2018، والمقرر الكشف عنها في الـ14 ديسمبر المقبل.

وشهدت هذه القائمة الصادرة عن هيئة الإذاعات البريطانية، ترشيح خمسة لاعبين أفارقة لنيل هذه الجائزة، في غياب تام لأسماء اللاعبين الجزائريين.

وضمت هذه القائمة، أسماء كل من: محمد صلاح (مصر-ليفربول)، كاليدو كوليبالي (السينغال-نابولي)، مهدي بن عطية (المغرب-جوفنتوس)، ساديو ماني (السنغال-ليفربول)، توماس بارتي (غانا-اتليتيكو مدريد).

يذكر أن كل من رياض محرز، وياسين براهيمي، سبق لهما الفوز بهذه الجائزة، سنتي 2016 و2014 على التوالي.