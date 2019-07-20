نجوم “الخضر” يكتسحون التشكيلة المثالية لكأس إفريقيا !!

إكتسح نجوم المنتخب الوطني الجزائري التشكيلة المثالية لمنافسة كأس أمم إفريقيا 2019 التي جرت بمصر.

حيث تواجد الرباعي “رايس وهاب مبولحي”، “عدلان قديورة”، ”إسماعيل بن ناصر” و”رياض محرز” في التشكيلة المثالية التي نشرتها “الكاف”.

وضمت أيضا التشكيلة المثالية 5 لاعبين من المنتخب السنغالي على رأسهم “ساديو ماني” إضافة إلى النيجيري “إيغالو” والتونسي “ياسين مرياح”.