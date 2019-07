نجوم “الخضر” يكتسحون التشكيلة المثالية لكأس إفريقيا !!

حيث تواجد الرباعي “رايس وهاب مبولحي”، “عدلان قديورة”، ”إسماعيل بن ناصر” و”رياض محرز” في التشكيلة المثالية التي نشرتها “الكاف”.

وضمت أيضا التشكيلة المثالية 5 لاعبين من المنتخب السنغالي على رأسهم “ساديو ماني” إضافة إلى النيجيري “إيغالو” والتونسي “ياسين مرياح”.

The #TotalAFCON2019 Best XI is in and it's 🔥#CelebrateAfrica pic.twitter.com/DaW6xuLckH

— CAF (@CAF_Online) July 20, 2019