نجوم “الخضر” يكتسحون التشكيلة المثالية لكأس إفريقيا !!

الرياضة
  • -
  • 0
نجوم “الخضر” يكتسحون التشكيلة المثالية لكأس إفريقيا !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

إكتسح نجوم المنتخب الوطني الجزائري التشكيلة المثالية لمنافسة كأس أمم إفريقيا 2019 التي جرت بمصر.

حيث تواجد الرباعي “رايس وهاب مبولحي”، “عدلان قديورة”، ”إسماعيل بن ناصر” و”رياض محرز” في التشكيلة المثالية التي نشرتها “الكاف”.

وضمت أيضا  التشكيلة المثالية 5 لاعبين من المنتخب السنغالي على رأسهم “ساديو ماني” إضافة إلى النيجيري “إيغالو” والتونسي “ياسين مرياح”.

وهذا وعين الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الناخب الوطني “جمال بلماضي” مدربا للتشكيلة المثالية لكأس أمم إفريقيا.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com