نجوم “الخضر” يكتسحون تشكيلة مجموعات الـ”كان”

شهدت التشكيلة المثالية لدور المجموعات من منافسة كأس أمم إفريقيا 2025، حضورا قويا ومميزا لنجوم “الخضر”.

ونشر موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات، تشكيلة مجموعات “كان 2025″. والتي عرفت تواجد 3 لاعبين من المنتخب الوطني، كأكثر بلد حضورا في التشكيلة.

وجاء محرز، هداف الـ”كان” إلى حد الآن بـ 3 أهداف، في مقدمة نجوم “الخضر”. بتقييم 8.30، كثالث أفضل لاعب بعد كل من الحارس الموزمبيقي إرنان بـ 8.45، والنيجيري أديمولا لوكمان، بـ 8.40.

كما شهدت تشكيلة الأفضل، تواجد ثنائي المنتخب الآخر. ابراهيم مازة، ورامي بن سبعيني، وتحصل الأول على تقييم 8.17، كرابع أفضل تقييم في التشكيلة المثالية، مقابل 7.60/10 لبن سبعيني، وهو ثاني أفضل تقييم ما بين باقي المدافعين.