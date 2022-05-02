نجوم الخضر يهنؤن الشعب الجزائري بحلول عيد الفطر

قاسم نجوم المنتخب الوطني، فرحة عيد الفطر المبارك، مع الشعب الجزائري، والأمة الإسلامية، بتوجيه التهاني.

وكتب بن ناصر، في تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “عيد مباراك لكل الإخوة والأخوات المسلمات، نتمنى السلام للجميع”.

كما هنأ نجم غلطة سر اي التركي، سفيان فيغولي، بدوره، الأمة الاسلامية بعبارة: “عيد مباراك تقبل الله منا ومنكم”.

وتوالت التهاني على الشعب الجزائري، والأمة الإسلامية، من باقي نجوم المنتخب الوطني، بهذه المناسبة