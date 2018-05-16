نجوم الخضر يهنؤون الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان

سارع نجوم المنتخب الوطني الحاليين والسابقين على غرار سليماني وبوقرة لتهنئة الأمة الإسلامية والشعب الجزائري بحلول شهر رمضان الفضيل.

ونشر سليماني على صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام” صورة تحمل عبارة “رمضان كريم”.

وسار زين الدين فرحات نجم لوهافر الفرنسي على نفس نهج زميله فيما تمنى قائد الخضر السابق مجيد بوقرة رمضان مبارك للأمة الإسلامية.

ولم يترك سوداني الفرصة تمر ليُعبر عن تمنياته أن يكون الشهر الفضيل مُبارك على الأمة العربية والإسلامية.

وكتب جابو على “ستوري” صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”:”رمضان كريم حبابي ..تصومو بالصحة والهنة وربي يقدرنا على فعل الخير”.