نجوم الخضر يهنؤون الجزائريين والأمة الإسلامية بعيد الفطر
هنأ نجوم المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، الشعب الجزائري، والأمة الإسلامية بصفة عامة، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وكان نجم آسي ميلان الإيطالي، اسماعيل بن ناصر، من بين الآوائل الذين هنؤوا الأمة الإسلامية بعيد الفطر، من خلا حسابه الخاص على منصة “X”.
كما حرص بن ناصر، على تميريرة رسالة انسانية، من خلال مطالبة الجميع بتذكر الأسحاص المرضى، في هذا اليوم.
من جهته هنأ عدلان قديورة هو الآخر الأمة الإسلامية، بعيد الفطر، عبر مصنة “X”، كما أرفقها بصورة له من أمام المسجد، خلال تأديته صلاة العيد.
Eid mubarak à tous les musulmans 🌙
N’oublions pas les personnes seules, démunies, malades qui ne peuvent pas fêter ce jour comme elles le souhaitent. 🤍
— Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) April 10, 2024
Eid Mubarak ✨🤲
For all Muslims of the World and for the ones who left us
Pour tout les musulman(e)s et pour ceux qui nous ont quittés pic.twitter.com/0AcvABX602
— Adlene GUEDIOURA (@AdleneGUEDIOURA) April 10, 2024
Eid Mubarak to all Muslims around the world 🙌🏾
Faouzi pic.twitter.com/zJlPmY2kAp
— ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) April 10, 2024