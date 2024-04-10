نجوم الخضر يهنؤون الجزائريين والأمة الإسلامية بعيد الفطر

هنأ نجوم المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، الشعب الجزائري، والأمة الإسلامية بصفة عامة، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وكان نجم آسي ميلان الإيطالي، اسماعيل بن ناصر، من بين الآوائل الذين هنؤوا الأمة الإسلامية بعيد الفطر، من خلا حسابه الخاص على منصة “X”.

كما حرص بن ناصر، على تميريرة رسالة انسانية، من خلال مطالبة الجميع بتذكر الأسحاص المرضى، في هذا اليوم.

من جهته هنأ عدلان قديورة هو الآخر الأمة الإسلامية، بعيد الفطر، عبر مصنة “X”، كما أرفقها بصورة له من أمام المسجد، خلال تأديته صلاة العيد.