نجوم الخضر يهنئون الشعب الجزائري بحلول شهر رمضان

وجّه نجوم الخضر رسالة للشعب الجزائري بحلول شهر رمضان المبارك، متمنين له رمضان كريم وأن يتقبل الله الصيام والقيام.

وكان “فيغولي” قد نشر عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “رمضان كريم.. رمضان مبارك”، مرفقا إياها بصورة لكتاب القرآن في رسالة مباشرة أن تتم قراءة القرآن في هذا الشهر الفضيل.

أما “جمال بن العمري”، فهو الآخر نشر عبر حسابه الرسمي في الانستغرام: “رمضان كريم”.

كما أن “عطال” هو الآخر نشر عبر حسابه الرسمي في الانستغرام أيضا: “رمضان مبارك.. ربي يتقبل منا صيامنا وصلاتنا إن شاء الله”.

وفي فيديو خاص بالموقع الرسمي للفاف، فإن لاعبو الخضر على غرار بن ناصر، فرحات، دوخة وغيرهم تمنوا رمضان كريم للجميع.