نجوم الخضر يُجرون حصة تقوية العضلات بسيدي موسى

أجرى اليوم لاعبوا المنتخب الوطني الجزائري الذي التحقوا بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى حصة تقوية العضلات في انتظار إنطلاق التربص بصفة رسمية غدا الإثنين بعد التحاق كافة التعداد ماعدا رياض محرز الذي أُعفي من مواجهة موريتانيا بسبب خوضه نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخاض عدلان قديورة ، هشام بوداوي ، زين الدين فرحات وكذا رشيد غزال اضافة الى الظهير الأيمن لفريق نيس الفرنسي يوسف عطال حصة استرجاعية في أجواء رائعة تحت قيادة المحضر البدني لأبطال إفريقيا.

وسيخوض المنتخب الوطني ثلاث لقاءات ودية كاملة في تربص شهر جوان ضد كل من منتخب موريتانيا ، منتخب مالي وكذا المنتخب التونسي الشقيق.