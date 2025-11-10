نجوم “الخُضر” يتضامنون مع بلايلي إثر تعرضه لإصابة خطيرة

عبّر العديد من لاعبي المنتخب الوطني عن تضامنهم مع زميلهم يوسف بلايلي، بعد تعرضه لإصابة خطيرة مع فريقه الترجي التونسي، ستبعده عن المنافسة فترة طويلة.

وأبدى قائد “الخُضر” رياض محرز، وحارس مرمى لوكا زيدان، ونبيل بن طالب، دعمهم الكامل لبلايلي، الذي سيغيب عن كأس أمم إفريقيا المقبلة، بسبب تعرضه لتمزق في الأربطة المتقاطعة للركبة.

كما عبّر عدد من لاعبي البطولة المحلية واللاعبين السابقين عن مساندتهم ليوسف بلايلي، على غرار عبد المومن جابو، والحارس الدولي السابق عز الدين دوخة، ومهاجم شباب قسنطينة طاهر فتح الله، الذي سبق له اللعب بجانبه في مولودية الجزائر.

من جهته، وجّه بلايلي، رسالة شكر مؤثرة لجماهير الترجي التونسي وأنصار المنتخب الوطني على تضامنهم الكبير معه، مؤكدا عزيمته على العودة بقوة إلى الميادين بعد فترة العلاج التي ستستمر نحو ستة أشهر.