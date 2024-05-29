نجوم العالم يتضامون مع الفلسطينيين ضد اعتداءات الكيان الصهيوني
بقلم عزيز طالبي
أبدى عدد كبير من نجوم كرة القدم في العالم تضامنهم الكبير، ودعمهم المنقطع النظير مع الشبع الفلسطيني الذي يدافع عن قضيته ضد الكيان الصهيوني.
و نشر عدد كبير، من اللاعبين خاصة الذين يدينون بالعقيدة الإسلامية و الناشطين في أكبر الدوريات الأوروبية، عدد من المقاطع و الصور و المجازر لما يحدث في منطقة رفح، التي تشهد اعتداءات بالجمل و قتل الأبرياء والأطفال.
وظهر عدد من اللاعبين عبر منشوراتهم، كتابة و حديثا وقولا و فعلا، في حملتهم التضامنية في شاكلة النجم الألماني صاحب الأصول التركية مسعود أوزيل، الذي رفع راية فسلطين و تركيا. إلى جانب نجم البياسجي المسلم ديمبلي، و لاعب ميلان رافاييل لياو.
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