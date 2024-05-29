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الرياضة

نجوم العالم يتضامون مع الفلسطينيين ضد اعتداءات الكيان الصهيوني  

بقلم عزيز طالبي
نجوم العالم يتضامون مع الفلسطينيين ضد اعتداءات الكيان الصهيوني  
نجوم العالم
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أبدى عدد كبير من نجوم كرة القدم في العالم تضامنهم الكبير، ودعمهم المنقطع النظير مع الشبع الفلسطيني الذي يدافع عن قضيته ضد الكيان الصهيوني.

و نشر عدد كبير، من اللاعبين خاصة الذين يدينون بالعقيدة الإسلامية و الناشطين في أكبر الدوريات الأوروبية، عدد من المقاطع و الصور و المجازر لما يحدث في منطقة رفح، التي تشهد اعتداءات بالجمل و قتل الأبرياء والأطفال.

وظهر عدد من اللاعبين عبر منشوراتهم، كتابة و حديثا وقولا و فعلا، في حملتهم التضامنية في شاكلة النجم الألماني صاحب الأصول التركية مسعود أوزيل، الذي رفع راية فسلطين و تركيا. إلى جانب نجم البياسجي المسلم ديمبلي، و لاعب ميلان رافاييل لياو.

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