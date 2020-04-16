نجوم العالم يشاركون في حفل واحد لمواجهة كورونا

يشارك نجوم العالم، السبت المقبل، في حفل كبير بعنوان، عالم واحد معاً من المنزل، والذي أطلقته منظمة الصحة العالمية.

وأعلن عن هذا الحفل، والذي يهدف إلى دعم الصفوف الأمامية لمواجهة كورونا، المغنية الشهيرة ليدي جاجا.

ويشارك في الحفل عدد من النجوم العالميين، أبرزهم بول مكارتني، وسيلين ديون، وجون ليجند، وإلتون جون، وآندريا بوتشيلي، وبيلي إيليش.

بالإضافة إلى عدد من النجم العالميين في مختلف المجالات، مثل الإعلام والرياضة وغيرها.

ويتضمن الحفل مجموعة من الفقرات المتنوعة، ما بين فقرات غنائية وكوميدية، بالإضافة إلى قصص يرويها أطباء وممرضون وعاملون في محلات البقالة.

وأعلنت المغنيتان تايلور سويفت وجينيفر لوبيز، ومعهم الإعلامية أوبرا وينفرى، انضمامهن إلى الحفل إلى جانب الكثير من النجوم.