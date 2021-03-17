نجوم الفن الجزائري والعربي يرثون ريم غزالي ويكشفون تفاصيل أيامها الأخيرة

عبر العديد من نجوم الفن، بالجزائر والعالم العربي عن صدمتهم، بعد تلقيهم خبر وفاة الفنانة ريم غزالي.

وقدم الفنانون عبر قناة “النهار” تعازيهم لعائلة الراحلة، راتجين من المولى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

عماد بن شني: تأزمت حالة ريم الصحية منذ 3 أشهر

قدم الممثل والمنتج عماد بن شني، تعازيه في رحيل الفنانة ريم غزالي.

وقال عماد “ريم لم تكن مجرد زميلة في العمل، بل كانت تربطنا أخوة وصداقة”.

وأشار أنه خلال انتاجها لسلسلة بوقرون، منعها البعض من الاتصال به لمشاركتها السلسلة، الا أنها رفضت واستدعته.

وأضاف “كنت على تواصل مع ريم خلال فترة علاجها، إلا أنها اختفت منذ 3 أشهر بعد تأزم حالتها”.

وتابع “اتصلت بوالدتها للاطمئنان عليها، فقالت لي إن ريم في حالة حرجة، وبحاجة إلى الدعاء”.

جوزيف عطية: موت ريم فجعني وكنت على تواصل دائم مع أختها ووالدتها للإطمئنان عليها

من جانبه، عبر الفنان اللبناني، جوزيف عطية، عن حزنه الشديد، بعد وفاة ريم غزالي، والتي تعرف عليها خلال برنامج ستار أكاديمي.

وقال “اتصلت بكل من كانوا معنا في ستار أكاديمي وكلهم مصدومون من خبر وفاتها”.

وتابع “كنت على اتصال بها خلال فترة علاجها، وإجرائها عمليتها الأولى على مستوى الرأس”.

وأضاف “اتصلت بأختها سلمى لتقديم التعازي، إلا أن زوجها رد علي وقال إنها غائبة عن الوعي”.

وأشار أنه خلال أيامها الأخيرة، اتصل بها تكرارا إلا أنها لم تكن واعية، فتواصل مع أختها سلمى ووالدتها لتلقي أخبارها.

للتذكير، إنتقلت إلى رحمة الله، اليوم الأربعاء، ريم غزالي، في باريس، بعد معاناتها من المرض، عن عمر يناهز 39 عاما.