نجوم الفن في العالم العربي ينعون الفنان الراحل “سمير غانم”

نعى نجوم العالم العربي، الفنان الكبير سمير غانم، الذي توفي أمس عن عمر ناهز 84 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا.

وتسبب فيروس كورونا في مضاعافات خطيرة للفنان المصري، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، وتدهورت حالته الصحية.

وقالت الفنانة المصرية التي شاركت سمير غانم في الكثير من الاعمال الهام شاهين: “رحل أهم أعمدة الأسرة الفنية”.

أما النجم أحمد حلفمي، فكتب على صفحته الرسمية على التويتر:”اللي كان بيفرحن في زعلنا ..مشي وسابنا لزعلنا عليه..”

كما كتبت النجمة فيفي عبدو:” بنفقد الناس الغاليين علي قلوبنا والفراق صعب بس دي الحقيقة الوحيدة في الدنيا الله يرحمك يا سمير ”

من جهتها قالت كارول سماحة عبر حسابها الرسمي بتويتر :”حزينة جدا على رحيل الفنان الكبير سمير غانم، يا من أضحكنا بروحه الحلوة وأعماله المبهجة”.

وغردت الفنانة نيكول سابا، عبر تويتر :”يا الله يا الله عالخبر الصادم والكئيب ده!! الله يرحمك يا صانع البهجة والضحكة”.

ومن جانبه قال أكرم حسنى:”وداعا أسطورة الكوميديا سمير غانم، مفيش كلام يوفي مكانتك وأهميتك في حياتنا كلنا”.

ومن جهتها قالت الفنانة اللبنانية يارا :”رمز من رموز السينما المصريّة وكبار الفنانين والممثلّين من الزّمن الجميل “.