نجوم الفن يرثون ضحايا سقوط الطائرة العسكريّة ويعزون عائلاتهم

أعرب العديد من الفنانين عن حزنهم إثر سقوط الطائرة العسكرية بمطار بوفاريك بولاية البليدة.

وعبّر كلّ منهم بطريقته الخاصّة على صفحاتهم عبر مختلف الشبكات الإجتماعية.

الفنانة الإماراتية عبرت من جهتها عن حزنها حيث قالت، أحر التعازي و صادق المواساة للشعب الجزائري العزي.

و لعائلات شهداء الواجب و الوطن رحمهم الله وألهم ذويهم والشعب الجزائري الصبر و السلوان “إنا لله و إنا إليه راجعون”.

وقالت أحلام مستغانمي بل وحّدتنا الفاجعة . ستظل شعوبنا متحدة عند المصاب ، و متضامنة برغم قهرها .

أحر التعازي جاءت الجزائر من أوطان يعايش أبناؤها الموت يوميا بكلّ الطرق الوحشية .

أنا منقطعة عن الأخبار رفقا بصحتي وعلمت بسقوط الطائرة من أهلي . رحم الله كل شهداء أمتنا وعوّضهم عن هذه الأرض الخراب جنة.

بالإضافة إلى الفنان التونسي صابر الرباعي، والفنانة لطيفة العرفاوي وعدّة نجوم آخرين.