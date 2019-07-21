نجوم الكرة العربية يهنئون الجزائر ويفتخرون بإنجاز «الخضر»

تتويج أشبال بلماضي أعاد هيبة المنتخبات العربية

هنأ نجوم الكرة العربية المنتخب الوطني بصفة خاصة والجزائر حكومة وشعبا، بصفة عامة، بعد التتويج الذي حققه أشبال الناخب الوطني، جمال بلماضي.

وذلك بعد عودتهم من مصر بكأس أمم إفريقيا، كما أثنى نجوم العرب كثيرا على كتيبة «محاربي الصحراء» خاصة

بعد الأداء الذي ظهر به زملاء القائد رياض محرز وفوزهم في المباريات السبع بجدارة واستحقاق، كما اعتبر نجوم كرة العربية

ما قامت به الجزائر في «كان» مصر، إعادة لهيبة المنتخبات العربية وعودتها إلى الواجهة من جديد.