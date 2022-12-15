نجوم المنتخب الفرنسي يصابون بـ”فيروس الجمل”

كشفت وسائل إعلام أوروبية اليوم الخميس، عن إصابات داخل لاعبي المنتخب الفرنسي، بفيروس الجمل، والذي يسبب ضيق في التنفس.

وحسب ماورد في موقع “الآس” الإسباني، فإن الثلاثي أوباميكانو و رابيو، وكنجسلي كومان يعانون من هذا الفيروس.

وأضاف المصدر، أن سبب غياب الثلاثي عن مواجهة المغرب، أمس الأربعاء، برسم نصف نهائي المونديال، للسبب ذاته.

وأوضح ذات المصدر، أن الثلاثي المصاب عانى من نفس الأعراض ومن نزلات البرد، وحمى وإنخفاظ في درجات الحرارة.

وكشف موقع “الآس”، أن الثلاثي تم عزلهم عن زملائهم بالمنتخب، لتفادي إنتشار العدوى بين باقي طاقم المنتخب الفرنسي.