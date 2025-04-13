نجوم المنتخب الوطني يبدون تضمانهم مع قندوسي

أبدى نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم، تضامنهم الكبير مع مواطنهم، وزميلهم في الخضر، احمد قندوسي، عقب الاصابة الخطيرة التي تعرض لها.

ونشر نعظم لاعبي المنتخب الوطني، هبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالات تضامن مع قتدوسي.

كما تمنى رفقاء القائد رياض محرز، الشفاء العاجل لقندوسي، على أمل عودته للميادين في القريب العاجل، ما يؤكد التلاحم الكبير بين لاعبي الخضر.

يذكر أن أحمد قندوسي، تعرض أمس السبت، لاصابة خطيرة، مه ناديه سيراميكا المصرين والتي ستغيبه عن الميادين لقرابة 9 أشهر كاملة.