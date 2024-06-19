نجوم المنتخب الوطني يبدون دعمهم لنبيل بن طالب

أبدى لاعبي المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، دعمهم وتضمانهم الكبير مع مواطنهم، وزميلهم في الخضر نبيل بن طالب.

ونشر نجوم الخضر رسائل، عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، أبدو من خلالها تضامنهم مع بن طالب.

وكتب أندي ديلول، عبر حسابه على منصة “X”: “افكر في نبيل بن طالب بشدة”، وكتب بونجاح، على “انستغرام”: “الله يشافيك أخي”.

من جهته كتب آدم أوناس: “نطلب منكم الدعاء لنبيل بن طالب، ربي يشافيك، نحن معك أخي، وستعود أقوى”.

وتوالت رسائل الدعم من باقي لاعبي المنتخب الوطني، على غرار بوعناني، قيتون، رامي بن سبعيمي/، والبقية، تمنى من خلالها الجميع الشفاء العاجل لنبيل بن طالب.