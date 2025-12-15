نجوم المنتخب الوطني يصلون تباعا إلى الجزائر لخوض آخر تربص تحضيرا لـ”الكان”

باشر نجوم المنتخب الوطني، منذ صباح اليوم الإثنين، في تسجيل وصولهم إلى أرض الوطن، والالتحاق بمركز سيدي موسى.

وكان المدافع الدولي الجزائري، عيسى ماندي، أول من سجل وصوله إلى أرض الوطن، صباح اليوم الإثنين، بمطار “هواري بومدين” بالعاصمة.

كما سجل بوداوي، وعوار، وصولهما ظهر اليوم إلى الجزائر، في انتظار بقية اللاعبين المقرر التحاقهم في الساعات القليلة المقبلة بمركز سيدي موسى.

وسيخوض عناصر المنتخب الوطني آخر تحضيراتهم بمركز سيدي موسى، قبل تنقلهم إلى المغرب، لمباشرة مغامرتهم ضمن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.