نجوم المنتخب الوطني يكتسحون تشكيلة أفضل المحترفين العرب لعام 2022
إكتسح لاعبو المنتخب الوطني، التشكيلة المثالية للاعبين العرب المحترفين بالدوريات الخمس الكبرى لعام 2022، التي أعلنها الموقع الشهير المتخصص بإحصائيات اللاعبين “سوفاسكور”.
وتضمنت التشكيلة المثالية أفضل المحترفين العرب لعام 2022، وجود لاعبي المنتخب الوطني، على مستوى الخط الهجومي: رياض محرز، لاعب المان سيتي أندي ديلور، مهاجم نيس ويوسف بلايلي، لاعب أجاكسيو، بعد نيلهم تقييم جيد تجاوز علامة 7/10.
بالإضافة، لوجود بن ناصر لاعب الميلان وبن طالب لاعب أنجي على مستوى وسط الميدان، بتقييم تجاوز 7/10 كذلك.
كما تضمنت القائمة، مدافع المنتخب الوطني، وبوريسيا مونشغلادباخ رامي بن سبعيني.
🎖 | تشكيل سوفاسكور المثالي لسنة 2022 الخاص باللاعبين العرب في الدوريات الخمس الكبرى
حان موعد توديع حساب سوفاسكور الرسمي باللغة العربية لسنة 2022 باختيارنا لأفضل والأعلى تقييما هذه السنة حسب المراكز pic.twitter.com/zlw8B5j9ho
— SofascoreAR (@SofaScoreARB) January 2, 2023