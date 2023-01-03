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الرياضة

نجوم المنتخب الوطني يكتسحون تشكيلة أفضل المحترفين العرب لعام 2022

بقلم فيصل زيان بوزيان
نجوم المنتخب الوطني يكتسحون تشكيلة أفضل المحترفين العرب لعام 2022
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إكتسح لاعبو المنتخب الوطني، التشكيلة المثالية للاعبين العرب المحترفين بالدوريات الخمس الكبرى لعام 2022، التي أعلنها الموقع الشهير المتخصص بإحصائيات اللاعبين “سوفاسكور”.

وتضمنت التشكيلة المثالية أفضل المحترفين العرب لعام 2022، وجود لاعبي المنتخب الوطني، على مستوى الخط الهجومي: رياض محرز، لاعب المان سيتي أندي ديلور، مهاجم نيس ويوسف بلايلي، لاعب أجاكسيو، بعد نيلهم تقييم جيد تجاوز علامة 7/10.

بالإضافة، لوجود بن ناصر لاعب الميلان وبن طالب لاعب أنجي على مستوى وسط الميدان، بتقييم تجاوز 7/10 كذلك.

كما تضمنت القائمة، مدافع المنتخب الوطني، وبوريسيا مونشغلادباخ رامي بن سبعيني.

رابط دائم : https://nhar.tv/ZP67r
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