وجه ما يعرف بتنظيم “داعش” الإرهابي، بوصلته في الآونة الأخيرة صوب النجوم العالميين لكرة القدم، المعنيين منهم بمونديال روسيا 2018.

البداية كانت مع نجم نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تلقى أول تهديد من هذا التنظيم الإرهابي بالتعذيب والقتل.

وكان الناخب الفرنسي ديدي ديشامب، الضحية الثانية لتهديدات “داعش”، بعد ميسي، حيث تم فبركة صورة له والمسدس موجه إلى رأسه.

وبعد هذا الثنائي، جاء الدور على البرازيلي نيمار داسيلفا، الذي ظهر في صورة وهو يستعد ليتم إعدامه.

وآخر خرجات “داعش”، استقصد فيها أحسن لاعب في العالم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليضاف للقائمة السابقة.

التهديدات التي أطلقها “داعش”، والتي تتزايد يوما بعد يوم، لتطال لاعبا تلوى اللآخر، قد تبدد حلم روسيا في إنجاح المونديال.