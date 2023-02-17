نجوم تركيا يجمعون مبلغا خياليا في بث مباشر لضحايا الزلزال

تمكن النجوم الأتراك من خلال بث مباشر استمر لـ7 ساعات، بجمع 115 مليار و146 مليون و 528 ألف ليرة تركية، أي ما يعادل 6 مليارات دولار لصالح ضحايا الزلزال.

ونشط النجوم الأتراك حلقة “turkiye tek yurek” أو “تركيا قلب واحد”، بهدف جمع التبرعات لمساعدة المتضررين من الزلزال المدمر.

ووحد هذا البث، كل القنوات التركية، وعرض على 213 قناة و512 إذاعة في تركيا وخارجها.

واستمر البث على مدى أكثر من 7 ساعات، اجتمع فيها عدد كبير من نجوم الدراما التركية لتخفيف هذا الوجع عن تركيا.

واستقبل النجوم الأتراك، الاتصالات من المتبرعين لتحفيزهم على تقديم يد العون للمناطق المنكوبة، وكان التأثر والحزن واضحا عليهم.