نجوم تركيا يهرعون لمساعدة ضحايا الزلزال ميدانيا

كان نجوم تركيا سباقين في تقديم يد العون والمساعدة لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا الإثنين الماضي وخلف أزيد من 21 ألف قتيلا.

ولم يكتفي نجوم تركيا بالتبرع وبالدعوات للتبرع والمساعدة عن طريق حساباتهم على السوشال ميديا، إنما تحركوا أيضًا وتطوعوا لمساعدة الضحايا على أرض الواقع.

ومن بين هؤلاء النجوم، كيفانتش تاتليتوغ، وديميت أوزدمير ، وبوراك دينيز، وألب نافروز، وكينان اميرزالي اوغلو، وبورجو بيريجيك.

وكذا سلمى أرجيتش، وفرح زينب عبدالله، وجانير توبتشو، وإيجام تشالهان، وبوراك جان، وبيريل بوزام، واسماعيل دميرجي، ودانلا، وجمال جان، وهازال كايا، وموجدة اوزمان، ودوغان بايرقدار، ونورجول يشيلتشاي، وغيرهم الكثير.