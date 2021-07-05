نجوم جزائريون وعرب يحتفلون بعيد الاستقلال

احتفل الفنانون الجزائريون والعديد من النجوم العرب، بالذكرى الـ59 لإستقلال الجزائر، الذي يوافق الـ5 من شهر جويلية من كل سنة. مقدمين تهانيهم للشعب الجزئري ومعبرين عن فرحتهم.

ولم تفوت النجمة الجزائرية، أمل بوشوشة، فرصة الاحتفال بالذكرى الـ59 لاسترجاع السيادة الوطنية، وكتبت على صفحتها الرسمية بانستغرام: “بهذا أفخر بلاد المفاخر لها الروح تهون.. كل عام وبلادي.. الجزائر بخير وأمن وأمان.. اللهم إحفظ بلادنا”.

كما عبر الفنان الجزائري “كادير الجابوني”، والمقيم حاليا بدبي، عن سعادته بهذه المناسبة وكتب : “الذكرى الـ59 لعيد الاستقلال..الله يرحم الشهداء..”.

ونشرت سلطانة الطرب العربي فلة عبابسة المقيمة بباريس، مقاطع فيديو عن الثوار الجزائريين وكتبت: “المجد والخلود لشهداءنا الأبرار.. تحيا الجزائر”.

أما بنت مدينة الجسور المعلقة الروائية أحلام مستغانمي فنشرت على صفحتها على الانستغرام صورة أهدتها إياها احدى المعجبات من السعودية وكتبت : “هذه اللوحة خطتها عزيزتي هاجر بنت محمد من السعودية، هدية للجزائريين في ذكرى الإستقلال. لك حبيبتي ولكل إخوتنا السعوديين والعرب، أجمل مشاعر المحبة”

وكتبت النجمة اللبنانية كارمن لبس، على صفحتها الخاصة على تويتر: “كل سنة والجزائر آمنة وشعب الجزائر الحبيب بأمن وأمان وسعادة.. نحبكم بزاف”.

كما هنأت النجمة اللبنانية نجوى كرم، الشعب الجزائري، بكلمات مؤثرة، وكتبت على حسابها بتويتر: “كل شعب بيعرف يطالب بإستقلالو هو شعب بيستحق الحرّية! كل عام والشعب الجزائري بألف خير واستقلال”.

ومن جهتها، كتبت الفنانة يارا على صفحتها في التويتر:”كُلّ عام وبلد الجزائر بألف خير وسلام وأمان والمجد والخلود لِشُهدائِها الأبرارعيد الاستقلال.”

و ككل مرة، لا تفوت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي تهنئة الشعب الجزائري بكل مناسبة وطنية حيث كتبت:”عيد استقلال الجزائر يارب يحفظ هالبلد والسلام دائما موجود ويحمي الشعب العظيم