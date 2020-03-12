نجوم جوفنتوس تحت الحجر الصحي بعد إصابة أحدهم بفيروس كورونا

أعلن نادي جوفنتوس الإيطالي في بيان عاجل، اليوم الأربعاء، إصابة أحد لاعبي الفريق، الرسمية، بفيروس كورونا.

وحسب بيان على الموقع الرسمي لـ”اليوفي”، فإنّ نتائج فحص المدافع، دانيلي روغاني أثبتت إصابته بالفيروس، دون أعراض للمرض.

وأشار البيان إلى أنّه حاليا فعّل إجراءات العزل التي يقتضيها القانون على لاعبه، ومن إتصلوا باللاعب مؤخرًا.

الأمر الذي يرشح أنّ يكون العديد من لاعبي “السيدة العجوز” والطاقم الفني والإداري تحت الحجر الصحي.