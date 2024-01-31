نجوم ريال مدريد أبطال حملة إعلانية جديدة لطيران الإمارات

تساند طيران الإمارات وريال مدريد مشجعي كرة القدم في الجزائر وحول العالم من خلال إطلاق إعلان، أبطاله بعض نجوم النادي.

بهدف تحفيز الزبناء على السفر عبر شبكة خطوطها الجوية التي تضمأكثر من 130 وجهة عالمية.

يظهر لاعبو ريال مدريد، ناتشو و فينيسيوس جونيور وكيبا ورودريغو، في الإعلان وكأنهم ساحرون حقيقيون، فبحركة قرع بسيط لأصابعهم يلبون رغبات كل الأشخاص الذين يظهرون على الشاشة (رحلات، هدايا…)، كل ذلك تحت شعار “اجعلها أفضل، سافر بتميّز”.

يُعرض الإعلان حاليا على منصات التواصل الاجتماعي لكل من نادي ريال مدريد وطيران الإمارات، بالإضافة إلى عدد من وسائل الإعلام المستهدفة في الجزائر و إسبانيا و المكسيك و البرازيل و مصر و أستراليا.

تقدم طيران الإمارات لزبنائها خيارات واسعة من الرحلات الترفيهية، في اتجاه مجموعة متنوعة من الوجهات الجذابة.

من بينها دبي، مركزالناقلة، وتايلاند وجزر المالديف وموريشيوس وغيرها، عبر شبكة الناقلة العالمية.

منذ سنة 2011، أصبحت طيران الإمارات شريكا عالميا لفريق ريال مدريد، موحدة بذلك علامتين عالميتين ورائدتين في مجالي النقل الجوي وكرة القدم.

وباعتبارها أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، تواصل طيران الإمارات ربط فريق ريال مدريد مع المعجبين والجمهور عبر مختلف بقاع العالم.

من خلال أحداث متنوعة تخلق لحظات مفعمة بالإلهام والمتعة والسعادة.

تعد كرة القدم رياضة عالمية، وتلعب على الدوام دورا أساسيا في محفظة الرعاية لطيران الإمارات.

ويتم عرض رسالة العلامة “تميّزٌ دائم Fly Better” في أبرز الأندية الأوروبية والعالمية، مثل”إيه سي ميلان”و”إس إل بينفيكا”وأولمبيك وأرسنال.

وبالإضافة إلى كرة القدم، تتمتع طيران الإمارات كذلك بحضور قوي في أنواع أخرى من الرياضات الكبرى، على غرار الإبحار والتنس والجولف والرجبي وسباقات الخيل.

لمشاهدة شريط الحملة انقر هنا

https://www.youtube.com/watch?v=DJtcaBlr74E

للمزيد من المعلومات وحجز الرحلات مع طيران الإمارات، يرجى زيارة موقع الناقلة على الرابط www.emirates.com/ma