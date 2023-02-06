نجوم سوريا ولبنان ومصر يروون اللحظات المرعبة عن الزلزال

هيمن هاشتاق “زلزال” على حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، وسرد بعضهم تفاصيل اللحظات المرعبة للحدث.

بينما تقدم أغلبهم بالدعاء لأسر الضحايا والمنكوبين، مع حشد لطلب المساعدة للأسر المتضررة.

وارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا فجر اليوم وامتدت تبعاته لتشمل سوريا ولبنان وفلسطين ومصر

وعلقت الفنانة إليسا على الزلزال الذي ضرب لبنان وكتبت تغريدة جاء فيها: “يا ربي ‏منيح اللي طلعت هزة مش شي تاني. ‏لأنه راح نص عمري عا هل النقزة”.

فيما قام وائل جسار بالدعاء للضحايا عبر حسابه بموقع الفيسبوك قائلا: “نسأل الله تعالى ان يرحم جميع ضحايا الزلزال ويشفي من تأذى ويعوض على كل من خسر. الله يلطف بعباده ويحفظهم من كل مكروه يارب ويكفينا الشر والضرر”.

وكشفت كندة علوش عن انطباعها بعد مشاهدة الصور المؤلمة لضحايا الزلزال وقالت عبر حسابها بموقع تويتر: صحينا على أخبار الزلزال.. أخبار محزنة وصور مؤلمة. يااارب يحمي أهلي ب سوريا و لبنان و مصر والناس الي بتركيا وأي بلد تضرر من الزلزال ياارب.. الأضرار ماتكون كبيرة ويلحقوا الناس الي محتاجة نجدة أو اسعاف أو مساعدة.. والله الناس مو ناقصها.. لطفك يااارب”.

وعلقت الفنانة مايا دياب، علي الزلزال الذي ضرب لبنان، عبر تويتر، وأطلقت تغريدتين قالت في الأولى: “بتمنى السلامة لكل اللبنانيين والسوريين والاتراك ويا رب ما خدا يكون اتضرر.. زلزال الاقوى على لبنان منذ اكثر من ٣٦ عاماً..السلامة للجميع”.

مضيفة: “يا رب تحمينا، تحمي أهل لبنان وسوريا والأردن ومصر والعراق وتركيا والكل، المشاهد اللي عم نشوفها مرعبة ومحزنة.. كونوا بخير”.

وبدورها، كتبت الفنانة ماجي بوغصن، عبر حسابها على تويتر: “هزة أرضية قوية.. يا رب دخيلك هزة ومرقت المهم سلامة الجميع، لطفك يا رب”.

وأضافت: “الله يرحم ضحايا الزلزال ويصبر قلب اهلن الشفاء العاجل للجرحى. ورحمتك يا رب ما في غير رحمتك”.

وتابعت: “عشرات الضحايا مئات الجرحى جراء الزلزال وفي كتار تحت الانقاض. كارثة وفاجعة كبيرة. الوعي واجب وحق. مش وقت النكتة ابدا وقت الصلاة. ونشر الاخبار بغير مسؤولية غلط في ناس بعد ما اتطمنت على اهلها. رحمتك يا رب”.

فيما روى الفنان حسني شتا عن تفاصيل لحظات الرعب التي مر بها مع حدوث زلزال لبنان.

وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع الفيس بوك: “قمت من النوم افتكرت أني دايخ وأنا قاعد في الفندق. اكتشفت بعد ثواني أن الفندق بيتهز جامد واللبس في الدولاب بيتهز جامد والتليفون والأجهزه بتتحرك. طلعت البلكونة لقيت المبني بيتمرجح يمين وشمال”.

وتابع قائلا: “استشهدت وطلعت وكلمت صديقي كان نايم صحيته وجريت على الأسانسير ونزلت لقيت الناس في الشوارع”.

وتابع بعد لحظات قائلًا:” واقفين في الشارع حالًا، الكلام ده في لبنان.. ربنا يستر”.

وضرب زلزال عنيف شدته 7.9 درجة جنوب تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وشعر به سكان سوريا ولبنان والعراق ومصر واليونان وقبرص وأرمينيا.

وقد خلف المئات من القتلى والجرحى في تركيا وسوريا. إضافة إلى انهيار عدد كبير من المباني وحصار العشرات تحت الأنقاض، وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج.