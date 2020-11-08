نجوم عرب يدعون للجزائر بعد سلسلة الحرائق

تفاعل العديد من الفنانين العرب، مع ما يحدث في الجزائر، بعد سلسلة الحرائق التي شهدتها بلادنا، والتي أسفرت على وفاة شخصين وإتلاف العديد من الهكتارات والمواشي.

وقام الفنانون، بالدعاء للجزائر، بالخروج سالمة من هذه الحرائق، على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت الفنانة السورية نسرين طافش على حسابها الخاص على التويتر :” يا نار كوني بردا و سلامة على غابات الجزائر .. الله يصلح الحال”.

والمعروف إن الفنانة نسرين طافش من أصول جزائرية، وزارت الجزائر عدة مرات، وشاركت في عدة مهرجانات.

ومن جهتها كتبت الفنانة اللبنانية ديانا حداد على حسابها الخاص على تويتر: “الجزائر تحترق.. اللهم الطف بأهلنا وأحبابنا في الجزائر الحبيب واحفظهم من كل أذى..”.