نجوم عرب ينعون الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

توشحت مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي، اليوم الثلاثاء، بالسواد، حدادا على الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

ونعا العديد من نجوم الفن العرب، الرئيس المصري الأسبق، عبر حساباتهم على مواقع التواصل.

وكتبت الفنانة اللبنانية ​إليسا​:”مع رحيل الرئيس حسني مبارك، عم تطوي مصر صفحة كبيرة من تاريخها الحديث، كل التعازي لشعب مصر ومحبي الرئيس مبارك، وانشاء الله هالبلد ما بيشوف إلا الخير والأمل”.

وعلقت الفنانة السورية ​أصالة​، على نعي إبن مبارك له قائلةً: “الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويعينكم على الفراق ياربّ العالمين”.

كما كتبت الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​:”إنا لله وإنا الية راجعون، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك فى ذمة الله، تعازينا الخاصة لعائلة الرئيس ورحمة الله علية”.

وبدورها ،كتبت الممثلة المصرية ​منة فضالي​:”لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يرحمك ويغفر لك، البقاء لله، وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك”.

وتوفي الرئيس المصري الأسبق، ​حسني مبارك​، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ91 عاما، بعد صراع مع المرض.