نجوم مانشستر سيتي يودعون محرز برسائل معبّرة

ودّع لاعبو مانشستر سيتي الدولي الجزائري رياض محرز بطريقتهم الخاصة عبر جدار صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان التوديع بطريقة جميلة جدا، مفادها الإشتياق و الحب والافتخار.

وقال المهاجم إيرلنيغ هالاند عبر صفحته الرسمية على “تويتر” اليوم الجمعة “لاعب رائع وشخص رائع، سأشتقا إليك أخي”. وأضاف “أنا جد فخور لأنني لعبت معاك”.

كما قال فيل فودين “حظا سعيدا أخي.. سأشتاق إليك”.

وقال كذلك، حاري مانشستر سيتي إيديرسون خلال رسالته الوداعية لرياض “أخي.. أتمنى لك حظ سعيد في هذا اليوم الجديد.. سأشتاق إليك”.

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