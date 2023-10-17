 نجوم وأندية رياضية ينددون بمجزرة مستشفى المعمدان

قام النجم الألماني صاحب الأصول التركية مسعود أوزيل بتغريدة مناهضة للاحتلال الصهيوني ومجزرة “مستشفى المعمداني” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي.

وأكد مسعود أوزيل عبر صفحته على منصته نصرته لأهل غزة بقوله ” هل يوجد أي سبب في هذا العالم لإسقاط القنابل على كل يوم كل ساعة على الأبرياء، خاصة على الأطفال الصغار لقتلهم”.

وأضاف أوزيل “بالتأكيد .. هذا كابوس.. أين الإنسانية”.

إلى جانب ذلك، خرج نادي بشكتاس التركي ببيان رسمي يندد فيه بشدة الهجوم على مستشفى المعمداني، وشعور الإدارة بالحزن العميق لقتل المئات من المدنيين “.

و دعت إدارة النادي التركي المجتمع الإنساني بالتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

كما ذكر مدافع الأهلي السعودي ميريح ديميرال وهو زميل للدولي الجزائري رياض محرز الآية الكريمة “ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار”.

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